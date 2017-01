Call of Duty maar dan als film: 'We willen dat ze in Amerika wow zeggen'

GEMERT - Geld hebben ze nauwelijks. Ambities des te meer. Ze willen Amerika overtreffen. Nick Janssen en Wout Kanters uit Gemert zijn bezig met een film: 'Evac', geïnspireerd op de Call of Duty-games. "We hebben onszelf alles aangeleerd."

Janssen en Kanters zijn echte filmliefhebbers. Ze maakten in een jaar tijd - naast verschillende Facebookvideo's - meer dan zestig filmpjes voor hun eigen YouTubekanaal Woody Wonder. Hierop staan actievideo's, comedyfilmpjes en korte animatiefilms. De video waarin een teddybeer het spel 'Call of Duty' speelt, is wereldwijd meer dan twintig miljoen keer bekeken. Een andere video haalde zelfs 25 miljoen views.



In karakter kruipen

'Evac' wordt de eerste korte bioscoopfilm van Janssen en Kanters. Ze wilden een keer iets unieks te doen. 'Evac' is gebaseerd op de game 'Call of Duty: Modern Warfare'.



"Wij zijn hele actieve gamers geweest en hebben dit spel heel vaak op wedstrijdniveau gespeeld", vertelt Kanters. "Als je dit gespeeld hebt, heb je het gevoel dat je echt in het leven van zo'n karakter bent gekropen. Dat je echt in de oorlog zit. Er is één scène in 'Warfare', die is echt extreem gaaf. Een van de beste scènes ever. Als we hetzelfde gevoel kunnen creëren in onze film is onze missie geslaagd."



Volgens Kanters is dit een genre waar niet heel veel mee wordt gedaan in Nederland. "Dit is een land van de romantische komedies, van arthousefilms. Op het gebied van actie en dergelijke heb je wel Zwartboek, maar verder wordt er heel weinig gedaan. Wij vinden dit een interessant genre. Wij houden van actie."



Probleempje

Kanters en Janssen hebben zelf nooit een officiële opleiding voor filmmakers gevolgd. "We hebben onszelf alles aangeleerd. Via internet, via boeken en door films te kijken. Sinds een jaar zijn we officieel een stage-leerbedrijf. Zo kregen we er stagiairs bij. Verder werken we met allemaal vrijwilligers. We hebben onder meer twee professionele acteurs, die op vrijwillige basis meedoen. Gedurende het traject zijn er steeds meer mensen bijgekomen. Op een gegeven moment stonden we zelfs met 35 man op de set." Dat is nogal wat. Trots: "Voor een no-budgetfilm zéker."



Inmiddels is een groot deel van het verhaal gefilmd, maar nog niet alles. En er is één probleempje: het geld. "We hebben duizend euro opgehaald van de 20.000 die we eigenlijk nodig hebben, met nog iets meer dan twee weken te gaan. We zijn bedrijven, ondernemers en particulieren aan het contacten wie een bijdrage wil leveren aan onze film. Geloof me, het is de moeite waard."



Airsoftwapens

Er zijn heel veel kosten bij gekomen, die Janssen en Kanters nu uit eigen zak hebben betaald. "Er zijn heel veel dingetjes stuk gegaan die we geleend hadden, zoals airsoftwapens en andere rekwisieten. Dat zijn best dure spullen. En we willen de productie graag afmaken en een steeds hoger niveau bereiken. Daarom zijn we een crowdfundactie gestart. "



"De film komt er sowieso", benadrukt Kanters. "Maar met extra budget kunnen we alles boosten, nog beter maken. We halen al een hoog niveau, maar we willen de film naar the next level brengen. Dat ze in Amerika denken: wow, als we zoiets hier maken, hebben we hier tonnen voor nodig. Misschien wel meer dan een miljoen. "