'Feesttravestieten' uit Breda shinen in realityserie en zingen over een onderbroek

BREDA - Overdag zijn het 'gewoon' Peter en Pascal. Maar als de spotlights aangaan heten ze Belinda en José. Wereldberoemd in het feestcircuit in Breda en omstreken. En nu boren ze een nieuw publiek aan, want ze hebben een heuse realityserie op LINDA.tv.

In de eerste afleveringen van De grote Belinda en José show zien we Peter en Pascal glitterjurken uitzoeken, kibbelen, hun nieuwe single opnemen en poseren voor een fotograaf. "We hebben al heel veel leuke reacties gehad", vertelt Peter, alias La Belinda.



De twee heren transformeren voor ieder optreden in twee dames. Compleet met pumps, panty's, pruiken en uitbundige pakjes. Dat is een flinke klus. Zo moeten de heren voor ieder optreden hun benen ontharen.Peter geeft alvast een voorproefje van wat we de komende weken kunnen verwachten in de serie. "Ze hebben gefilmd bij een optreden en tijdens zangles. En ze komen langs met de camera tijdens carnaval."De dames brengen regelmatig nummers uit waarmee ze optreden in het feestcircuit. Hun nieuwe single heeten gaat over, je raadt het al, een onderbroek. Daarmee gaan ze in de carnavalsperiode Kielegat en omstreken op stelten zetten.Maar Belinda en José willen meer. Hun grote doel? Een feestelijk album, met al hun nummers. "Als je een cd van ons draait, moet het gelijk gezellig zijn."