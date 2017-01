Pleun vlammend naar de volgende liveshow van The Voice of Holland: 'Alles klopt'

HILVERSUM - Pleun Bierbooms uit Lieshout heeft zich vrijdagavond weer van haar beste kant laten zien in de derde liveshow van The Voice of Holland. Ze zong met een vlammende uitvoering van 'Rise' van Katy Perry de sterren van de hemel en sleepte zowel bij de coaches als bij de appstemmers hoge scores in de wacht, ruimschoots voldoende voor een plek in de volgende ronde.

De coaches kwamen tot een gemiddelde van 9,25. Ali B. gaf haar een 9,5. "Zij maakt het verschil. Het complete plaatje: strak, volwassen en heel professioneel. Als je in mijn team had gezeten, had ik je misschien wel een 10 gegeven. Dat zeg ik heel eerlijk.



Haar coach Waylon gaf Pleun ook een 9,5 en hij was trots: "Je bent een ster. Alles klopt." De appstemmers gaven Pleun 8,71 punten. Daarmee was al snel duidelijk dat ze de volgende ronde zou halen. Zowel bij de coaches als bij de appstemmers was dat de hoogste score van de avond.



Nog even volhouden

Acht kandidaten begonnen aan deze liveshow, van wie er één moest afvallen. Pleun moet dus nog even volhouden, want de finale van The Voice of Holland 2017 is pas op vrijdag 17 februari.