NAC pakt op het nippertje een punt in Maastricht

MAASTRICHT - NAC heeft vrijdagavond met 1-1 gelijkgespeeld tegen MVV. In Maastricht vielen beide goal pas laat in de tweede helft. Invaller Patrick N'Koyi tekende voor de 1-0 en een eigen goal bracht de eindstand in de 90e minuut op 1-1.

De eerste kans van de wedstrijd was voor de thuisploeg. Een schot van MVV'er Luis Pedro werd echter geblokt en de herkansing door Ricardo Ippel overgeschoten.



Puntje van de stoel

Daarna duurde het een flinke poos voordat de toeschouwers in De Geusselt weer naar het puntje van hun stoel konden. In de 23e minuut was MVV namelijk heel dicht bij een goal. Pieter Nys kon vrij inschieten, maar hij rostte de bal over.



Een minuut later was er weer zo'n enorme kans voor de thuisploeg. Een 'vliegende kopbal' van Luis Pedro werd echter knap gekeerd door NAC-doelman Brondeel.



Kans NAC

Vlak daarna kreeg NAC dan eindelijk ook een mogelijkheid. Na een corner werd een schot van Robbie Haemhouts gekraakt.



Brondeel goed bezig

Zeven minuten voor rust greep NAC-doelman Jorn Brondeel opnieuw uitstekend in. Hij voorkwam een tegengoal, ditmaal door een schot van Kelechi Nwakali te pakken.



Omdat Dessers op slag van rust een kans om zeep hielp door over de bal te maaien, gaan beide ploegen met 0-0 de kleedkamer in.



Kansen voor NAC

De eerste serieuze mogelijkheid na rust was voor NAC. In de 59e minuut schoot Giovanni Korte op de paal, waarna de rebound van Shane O'Neill over ging.



Een vrije trap van Garcia, niet veel later, leverde ook bijna een goal op voor de Bredase gasten. Keeper Geens tikte de bal echter met moeite uit de benedenhoek.



MVV scoort tweemaal

Maar uiteindelijk viel de goal aan de andere kant. MVV reet in de 76e minuut de verdediging van NAC open, waarna invaller Patrick N'Koyi simpel de 1-0 kon binnen tikken.



NAC probeerde daarna nog wel, schoot nogmaals op de paal, maar kwam niet meer op gelijke hoogte. Zo leek het, want een eigen goal van MVV'er Leroy Labylle in de 90e minuut leverde NAC alsnog een punt op.