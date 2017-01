FC Eindhoven boekt ruime overwinning op RKC Waalwijk

EINDHOVEN - FC Eindhoven heeft vrijdagavond in eigen huis RKC Waalwijk met stevige cijfers opzij gezet. De Eindhovenaren wonnen in het Jan Louwers Stadion met 3-0.

De zoveelste Brabantse derby in de Jupiler League was een wedstrijd tussen twee ploegen in de middenmoot. Bij de aftrap was RKC hekkensluiter van het linkerrijtje en FC Eindhoven koploper van het rechterrijtje.



Snelle treffer

Maar dat deed aan de aantrekkelijkheid van de wedstrijd weinig af. Al na 6 minuten scoorde Mart Lieder namens FC Eindhoven, nadat beide ploegen daarvoor ook al kansen hadden gekregen. Hoewel RKC daarna het meeste balbezit had, waren de kansen voor FC Eindhoven. Maar gescoord werd er in de eerste helft niet meer.



Meteen na rust was het weer raak voor FC Eindhoven. Jinty Caenepeel werd in het strafschopgebied onderuit gehaald. Dario van den Buijs schoot de penalty feilloos in de bovenhoek. En binnen het uur kwam FC Eindhoven zelfs op 3-0. Weer Mart Lieder rondde een counter behendig af.



Blik naar boven

Dat was ook de laatste goal, hoewel met name de thuisploeg nog tal van kansen kreeg om de score nog hoger te doen uitvallen. FC Eindhoven stijgt door deze overwinning een paar plaatsjes en kan voorzichtig weer naar boven kijken. RKC zakt terug naar het rechterrijtje en kan ook de illusie van een succesje in de derde periode opbergen.