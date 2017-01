Gary Anderson maakt gehakt van Benito van de Pas op The Masters

MILTON KEYNES - Het debuut van Benito van de Pas op The Masters is uitgelopen op een teleurstelling. Gary Anderson was veel te sterk voor de Tilburger.

Anderson gooide vanaf het begin van de partij beter dan Van de Pas. De Tilburger keek bij de eerste pauze tegen een 3-2 achterstand aan in legs. Daarna liep de Schot weg bij Van de Pas.



Het gat was niet te dichten voor de debutant. Anderson noteerde hogere scores. Het gemiddelde van de Schot lag op 109.74. De Tilburger bleef steken op 93.89. Waar Van de Pas slechts één keer de maximale score van 180 gooide, deed Anderson dat negen keer.