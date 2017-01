Gouden film voor Martin Koolhoven: Brimstone trekt volle zalen

ASTEN - De film Brimstone van regisseur Martin Koolhoven uit Asten is al meer dan 100.000 keer bekeken in de bioscoop. Dat is genoeg voor de Gouden Film-status.

Brimstone ging twee weken geleden in Nederland in première. De 'keiharde western' kreeg lovende recensies. In maart komt de film ook uit in Amerika.



Duister verhaal

Brimstone vertelt een duister verhaal dat zich afspeelt aan het einde van de negentiende eeuw. Het leven van Liz (Fanning) en haar gezin komt op het spel te staan wanneer een huiveringwekkende dominee (Pearce) in haar leven verschijnt.



Het is niet de eerste keer dat een film van Martin Koolhoven 'goud' is. Ook Het Schnitzelparadijs, 'n Beetje Verliefd en Oorlogswinter trokken meer dan 100.000 keer bezoekers . Oorlogswinter haalde zelfs de dubbele platina status, wat betekent dat de film meer dan 800.000 bezoekers trok