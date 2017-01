Destil Trappers gaat ook onderuit tegen Wedemark Scorpions

WEDEMARK - Destil Trappers zit momenteel in een mindere periode. De Tilburgse ijshockeyers verloren vrijdagavond met 2-1 van Wedemark Scorpions.

Destil Trappers ging eerder ook onderuit tegen Moskitos Essen en Icefighters Leipzig.



In de derde periode kwamen de Tilburgers op achterstand. Via McColgan werd de stand gelijk getrokken, maar de Duitsers pakte in de slotminuten alsnog de winst.