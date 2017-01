Matchwinner Thom Haye dolgelukkig na winst Willem II: 'Nu moeten we doorpakken'

TILBURG - Willem II'er Thom Haye besliste in blessuretijd de wedstrijd tegen directe concurrent Sparta Rotterdam. Hij maakte als invaller in de 93e minuut het winnende doelpunt. Door de overwinning heeft Willem II het linkerrijtje in het vizier.

Haye was vanzelfsprekend intens blij na de winnende goal. Hij grijnsde na afloop van oor tot oor. "We waren de betere ploeg, maar het was een moeilijke wedstrijd. Het is heel mooi dat we hem uiteindelijk zo over de streep trekken."



Doorpakken

Willem II had voor de wedstrijd één punt voorsprong op Sparta. Het gat bedraagt nu vier punten. "Volgende week hebben we weer een thuiswedstrijd. Daar gaan we nu weer op focussen. We moeten nu doorpakken."



Matchwinner Haye vindt dat zijn ploeg hoger hoort te staan dan de huidige elfde plek. "'We willen tegen Heracles laten zien dat we hoger horen te staan. We kijken zeker omhoog, maar na twee nederlagen kijk je toch ook naar beneden. Dus dit is mooi."



Ongekende luxe

Willem II scoorde drie keer, een ongekende weelde voor de Tilburgers die dit seizoen moeite hebben met scoren. De nieuwe spits Obbi Oulare sluit komende week aan bij de ploeg. "Dat belooft wat inderdaad. Maar het is lekker voor de ploeg dat er vandaag een aantal binnenvliegen", aldus Haye.



Ook linksbuiten Dico Koppers, die een knappe assist leverde bij de 1-0, was blij met de drie goals. "Ongelofelijk. Dat is hier in Tilburg niet vaak gebeurd." Koppers was na afloop blij met zijn spel, maar vooral met het resultaat. "We hebben er alles aan gedaan en we hebben gewonnen, dat is het belangrijkste."



Verrast

Over zijn positie was Koppers zelf ook wel enigszins verrast: "Ik speel al zolang linksback, dus het was voor iedereen een verrassing dat ik linksbuiten stond. Ik denk dat het goed heeft uitgepakt. Ik ben redelijk snel en heb een goede voorzet. Of ik er volgende week weer sta, dat is aan de trainer."