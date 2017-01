Peerke Donders had geen lepra, ondanks jarenlang werk tussen leprapatiënten

PARAMARIBO - De Tilburgse priester Peerke Donders had geen lepra, ondanks dat hij bijna dertig jaar tussen leprapatiënten op Batavia in Suriname werkte en leefde. Dit blijkt uit onderzoek van zijn stoffelijke resten die in de basiliek in Paramaribo liggen en uit speciaal DNA-onderzoek.

Het onderzoek is gedaan door Jaap van Dissel van het Leids Universitair Medisch Centrum, samen met George Maat en gebeurde na toestemming van de bisschop van Suriname en andere autoriteiten.



Wonder

Al jaren zijn mensen op zoek naar een wonder om Peerke Donders heilig verklaard te krijgen. Op de vraag of het een wonder is dat hij de ziekte niet kreeg, zegt wetenschapper Van Dissel geen antwoord te hebben.



Wat vast staat, is dat iemand die zo'n lange tijd met leprapatiënten in aanraking komt een grote kans heeft dat hij of zij de ziekte zelf ook krijgt.