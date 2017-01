'De absolute top komt', Marco Borsato en Hardwell naar Breda Live

BREDA - Marco Borsato, Hardwell, Nick en Simon, Racoon, DI-RECT, Fedde Le Grand en de Jeugd van Tegenwoordig zijn dit jaar de publiekstrekkers tijdens Breda Live. Het festival duurt dit jaar twee dagen: zaterdag 7 en zondag 8 juli.

Volgens de organisatie haalt Breda Live met deze namen 'de absolute top' naar de negende editie van het festival. De kaartverkoop start zaterdag 4 februari om negen uur 's ochtends.



Voor Borsato en De Jeugd van Tegenwoordig wordt dit het eerste optreden tijdens Breda Live.



Diggy Dex

Waylon, rapper Diggy Dex en de band Rondé maken het programma compleet. Rondé brak vorig jaar door met hits zoals 'Run' en 'Why Do You Care'. Diggy Dex is al een jaar of tien een vaste waarde binnen de Nederlandse hiphopscene. Hij bracht in 2016 verschillende grote hits uit met onder andere Paul de Munnik, JW Roy en Guus Meeuwis.