Het wordt weer warmer! Prachtige zonsopkomst inspireert fotografen [FOTO'S]

BUDEL - Voor liefhebbers van mooie luchten was het zaterdagochtend genieten. Fotografen maakten daar gebruik van en schoten verschillende fraaie plaatjes.

De mooie luchten zijn een voorbode voor warmer weer.



LEES OOK: Brabantse lente komt eraan: we gaan naar de dubbele cijfers



Het wordt deze zaterdag op zich al aardig, laat Reinier van den Berg van Weer.nl weten. Eindhoven begon de dag met zo'n twee graden. In het westen was het zaterdagochtend al zo'n zeven graden. "Zo'n weer krijgen we vandaag overal, het wordt acht tot misschien tien graden. Bovendien is het droog. Dat is eigenlijk het beeld van een groot deel van deze dag. Geen blauwe wolken, maar bewolking die zo dun is dat je er regelmatig wat kleur doorheen ziet. Als je goed kijkt, zie je ook de zon er even tussendoor piepen."



Zaterdagavond en -nacht wordt de bewolking dikker. "Dan volgt er ook een beetje regen, maar veel is dit niet. Dan komt de temperatuur uit op een graad of twee boven nul."Zondag is het ook best aardig weer, met regelmatig zon. "In de middag komt er dikkere bewolking binnen vanuit het westen", vertelt Van den Berg. "Misschien dat er een buitje valt in het noorden van Brabant, maar veel plekken blijven zondagmiddag denk ik wel droog. Het wordt 's middags een graad of zeven."Volgende week hebben we te maken met een zuid-zuidwesten wind. "Dat levert ons licht wisselvallig weer op. Op maandag valt er wat regen. De dagen daarna is het overdag vooral droog. En dan moet je niet gek staan te kijken als het zomaar tien of twaalf graden wordt op dinsdag of woensdag."