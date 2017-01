Medewerkster cafetaria Den Bosch beroofd op straat

DEN BOSCH - Een medewerkster van een cafetaria aan de Maaspoortweg in Den Bosch is in de nacht van vrijdag op zaterdag op straat overvallen.

Toen ze rond twee uur na het sluiten van de zaak naar huis ging, kwam een man achter haar aan. Die werkte de 49-jarige vrouw tegen de grond. Dit gebeurde op de parkeerplaats naast winkelcentrum Lokerenpassage, aan de Fleringen.



Schoudertas

Na een korte worsteling werd de vrouw beroofd van haar zwarte schoudertas. Daarin zat een hoeveelheid geld. De dader maakte zich uit de voeten richting de rotonde Maaspoortweg/Fleringen. De vrouw raakte licht gewond.



De overvaller had een capuchon over zijn hoofd getrokken. Hij droeg zwartrode schoenen.