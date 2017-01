Twee gewonden bij botsing op kruising N65 bij Helvoirt

HELVOIRT - Op de kruising van de Torenstraat en de Molenstraat in Helvoirt zijn zaterdagochtend rond halfelf twee auto’s tegen elkaar gebotst.

Van een van de betrokken auto’s zijn de twee inzittenden gewond geraakt. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De ernst van hun verwondingen is niet bekend. Hoe de andere bestuurder eraan toe is, is niet duidelijk.



In de richting van Tilburg is een rijstrook afgesloten. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeluk.