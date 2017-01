Kerstbomen in brand bij attractiepark De Efteling [VIDEO]

KAATSHEUVEL - Op het terrein van attractiepark De Efteling zijn zaterdagochtend drie kerstbomen in brand gevlogen. Het is niet bekend waardoor de bomen vlam hebben gevat.

Volgens omstanders zijn behalve de bomen ook twee blokhutten in brand gevlogen. De brandweer heeft de brand inmiddels geblust. De attractie Carnaval Festival is gesloten en het plein voor de attractie is afgezet met linten. De attractie Vogelrok was korte tijd gesloten, maar is inmiddels weer open.