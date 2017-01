Mest op de stoep bij Mandemakers waarschijnlijk stunt van tv-programma

WAALWIJK - Officieel is het nog steeds niet duidelijk waarom er vrijdagmiddag een paar kuub mest gestort is bij keukenfabrikant De Mandemakers Groep (DMG) in Waalwijk. Maar verschillende getuigen melden dat het waarschijnlijk om een stunt van een tv-programma gaat.

"Ik liep toevallig voorbij en zag ze bezig. 'Kiepen!' riep iemand en daar ging de mest. Ik heb me de ballen uit de broek gelachen, wat gebeurde hier in hemelsnaam?" laat een ooggetuige aan Omroep Brabant weten.



Professionale camera

Volgens de toeschouwer is alles uitgebreid op video vastgelegd. De daders zouden met een professionele camera gefilmd hebben, en ook zou er een drone boven de mesthoop gevlogen hebben om beelden vanuit de lucht te maken.



Praatje op de stront

"Twee man gingen op de berg stront een verhaaltje doen voor de camera. Daarna gingen ze naar binnen en gaven ze een pakketje en wat foto's af" vertelt de ooggetuige verder. Hij vermoedt dat het om opnames voor een tv-programma ging.



Een andere voorbijganger bevestigt dat het inderdaad wel eens om opnames voor een tv-programma zou kunnen gaan. Welk programma, en wat de actie precies te betekenen had is nog onbekend. De Mandemakers Groep heeft nog niet gereageerd.