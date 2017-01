Uitgebrande auto mogelijk gebruikt bij ramkraak Loon op Zand

De auto stond in brand aan de Ekster in Sprang-Capelle. (Foto: Erik Haverhals/FPMB)

LOON OP ZAND - Een auto heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag de toegangsdeuren van een bedrijfspand aan De Hoogt in Loon op Zand geramd. Dit gebeurde rond halfvijf. Later brandde een auto volledig uit, waarschijnlijk betreft het dezelfde wagen.

De gewaarschuwde politie zag dat iemand het gebouw aan De Hoogt was binnengegaan en de kluis had beschadigd, maar de kluis was niet geopend.



Autobrand

Niet veel later kwam er bij de politie een melding binnen van een autobrand aan de Ekster in Sprang-Capelle. Die auto - die gestolen was - brandde helemaal uit. Vermoedelijk was dit de auto waarmee de deuren van het bedrijf in Sprang-Capelle waren geramd. Een auto die in de buurt stond, raakte ook beschadigd.