WK veldrijden: Fanclub Vos, eerste wereldtitel bondscoah De Knegt [VIDEO]

BIELES - Zaterdag is de eerste dag van het WK veldrijden in Luxemburg. Om 15:00 uur rijden de vrouwen hun wedstrijd, met Marianne Vos als topfavoriet aan de start. Eerder rijden de junior mannen en junior & beloften vrouwen. Onze verslaggevers zijn erbij in Bieles en ze houden de prestaties van de Brabantse deelnemers bij.

Goud voor bondscoach De Knegt

Gerben de Knegt is dit weekend voor het eerst bondscoach tijdens een WK veldrijden. Bij de junioren & beloften vrouwen heeft de keuzeheer uit Goirle zijn eerste gouden WK-medaille als bondcoach gepakt. Annemarie Worst kwam solo over de finish. Inge van der Heijden, de enige Brabantse aan de start, eindigde als tiende.



In Luxemburg zijn veel fans van Vos aanwezig. De supporters van de topfavoriet verwachten veel van haar. "In mijn ogen is ze de allerbeste, natuurlijk gaat ze winnen", zegt een fan. Sommige fans zijn echter voorzichtig. "We gaan er vanuit dat ze wereldkampioen wordt, maar je moet wel een beetje geluk hebben."Bij de junioren mannen is Ryan Kamp de beste Nederlander geworden. De eerstejaars junior kwam als elfde over de finish. Het podium was volledig Brits Thomas Pidcock kwam als eerste over de finish.