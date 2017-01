Hond Molly helpt kinderen om over angst voor het voorlezen te komen

VELDHOVEN - Kinderen vinden het soms (nog) eng om voor te lezen aan hun moeder, oma of buurmeisje. Daar heeft de bieb in Veldhoven een oplossing voor. Een hond. In de bieb in Veldhoven kunnen kinderen aan hond Molly voorlezen.

"Niet elk kind vindt het fijn om hardop voor te moeten lezen. Lezen voor Molly is totaal anders, veel minder eng, en Molly luistert altijd", zegt Alinda Smulders.





Volgens de initiatiefnemers is dit ook erg goed voor het zelfvertrouwen van het kind. |Het heeft alles te maken met Nationale Voorleesdagen . "Het is logisch dat we dit doen in deze week", zegt Alinda.