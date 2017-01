Dit is de videoclip van Roy Donders en Patty Brard: ‘Wat zijn ze lekker, wat zijn ze groot!’

TILBURG - 'Wat zijn ze lekker, wat zijn ze groot’. Nauwelijks een week na de opnames van de carnavalshit van Roy Donders en Patty Brard is de single te koop, te downloaden en te streamen.

Beide diva’s vormen sinds kort een (carnavals)setje. Vorige week stonden ze in het Brabantse Zeeland voor het eerst samen op het podium. En met succes, want de hele zaal zong meteen uit volle borst mee: ‘Wat zijn ze lekker, wat zijn ze groot. Twintig centimeter, Brabants worstenbrood’.



Donders, de stylist van het zuiden, en Brard, de stylist van het corrigerend ondergoed, hadden al langer het idee om samen een nummer op te nemen en uit te brengen. Onlangs werd dat plan nog eens opgewarmd en doken beide artiesten de studio in om hun carnavalsnummer op te nemen. Het nummer ligt lekker in het gehoor. Of het ook een grote hit wordt is nog even afwachten...



