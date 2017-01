Nog efkes en dan mogen we weer! Bereid je voor op carnaval met 'Carnaval Vurraf'

EINDHOVEN - Haal de toeters en bellen maar alvast uit de kast. Zet het paard weer in de gang. Over paar weken is het weer carnaval, het mooiste feestje van Brabant! Wil jij alvast in de stemming komen en niks missen? Kijk dan naar Carnaval Vurraf waar Jordy Graat je voorziet van het laatste nieuws en meer.

Alles wat je moet weten over het komende feestje

Zoals vanouds blikken we vooruit en geven we je een update van het laatste carnavalsnieuws. Elke week bespreken we enkele opmerkelijke punten van het Nationaal Carnavalsonderzoek en duiken we, samen met carnavalsexpert Rob van de Laar, in de geschiedenis van carnaval. Hoe is dit mooie feestje eigenlijk ontstaan? Als klapper op de vuurpijl blikken we bovendien ook nog eens met bekende Brabanders vooruit. Zijn zij er allemaal klaar voor?



3 Uurkes Vurraf

Het mag natuurlijk niet ontbreken. Op 24 februari tellen we met 3 Uurkes Vurraf de carnaval officieel af. Wil jij daar ook graag bij zijn? Dan moet je zeker Carnaval Vurraf in de gaten houden. Elke week hebben we een prijsvraag in de uitzending, waarmee jij twee kaartjes kan winnen!





Fijnfisjenie

Wij zijn benieuwd naar hoe jij toeleeft naar de carnaval! Weet je al wat je aandoet? Ben je al druk bezig met de voorbereidingen? Je kan jouw update delen op twitter, via de hashtag #fijnfisjenie. Wellicht zie je jouw update dan terug in de uitzending.





Carnaval Vurraf is op 28 januari, 4 februari, 11 februari en 18 februari te zien op Omroep Brabant. Hier kun je alvast de eerste aflevering terugkijken!