Gewonde automobilist wil niet de ambulance in, moet naar bureau voor blaastest

ZUNDERT - Op de Rucphenseweg in Klein-Zundert (gemeente Zundert) is een auto van de weg geraakt en tegen een lantaarnpaal gebotst.

De auto vloog daarbij in brand. De brandweer bluste de brandende auto. De bestuurder raakte gewond, maar weigerde met de ambulance naar het ziekenhuis te gaan.



De man had vermoedelijk gedronken en is meegenomen naar het politiebureau voor een blaastest.