Marianne Vos tweede op WK veldrijden, Sanne Cant te sterk

BIELES - Marianne Vos heeft haar sterke comeback in het veldrijden niet kunnen bekronen met een wereldtitel. De renster uit Babyloniënbroek kwam zaterdagmiddag als tweede over de finish tijdens de veldrit in het Luxemburgse Bieles.

Halverwege december keerde Vos terug in het veld nadat ze bijna twee jaar geen veldrit had gereden. Vanaf haar terugkeer toonde ze haar klasse, bijna alle wedstrijden waar ze aan de start verscheen won ze. Mede door die prestaties stond ze als topfavoriet aan de start bij het WK in Luxemburg. Sanne Cant bleek echter te sterk.



Vos reed vanaf de start al aan kop van de wedstrijd. Cant kon als enige echt bijblijven. In de laatste ronde reed Vos met een voorsprong van tien seconden aan kop. Materiaalpech zorgde ervoor dat Cant er voorbij kon gaan. Vos kon weer aanhaken en samen reden ze naar de finish. Cant ging als eerste de laatste bocht in en gaf de kop niet meer af.