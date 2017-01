Auto slaat over de kop in Dorst, bestuurder gewond naar ziekenhuis

DORST - Een auto is zaterdagmiddag over de kop geslagen op de Bavelstraat in Dorst. De bestuurder raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht.

Bij het ongeluk waren geen andere voertuigen betrokken. Volgens een getuige kon de bestuurder zelf uit de auto komen na het ongeluk en was hij aanspreekbaar. Hij is door een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.



Oorzaak onbekend

Hoe het ongeluk precies gebeurde, is niet duidelijk. Ook is het niet bekend wat voor soort verwondingen de man heeft.