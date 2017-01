Teleurgestelde Marianne Vos: 'Misschien op een dag nog wel blij mee'

BIELES - In plaats van zilver gewonnen, voelt het voor Marianne Vos alsof ze goud verloren heeft. Ietwat beteuterd stond Marianne Vos na afloop van haar tweede plek op het WK Veldrijden in Luxemburg voor de camera. "Ik ben hier nog niet zo blij mee, het is niet anders."

"Het was een mooie strijd met Sanne Cant. Daar heb ik van kunnen genieten, hopelijk de toeschouwers ook. Maar het is zo jammer dat je aan het kortste strookje trekt."



In een wedstrijd die pure propaganda was voor de sport, leek Vos lange tijd onbedreigd op weg naar haar achtste regenboogtrui in het veld. "Tot ik in de laatste ronde een klein probleempje kreeg. Een foutje, mijn voorwiel gleed weg. Toen ik verder wilde, moest ik mijn ketting recht zien te leggen."



Vos werd door dat oponthoud weer gepasseerd door Sanne Cant, maar de Brabantse wist in de zinderende finale de Belgische toch weer te achterhalen. "Maar die inspanning was te groot geweest. Het komt dan op details aan. In de laatste honderden meters maak ik misschien toch een verkeerde beslissing. Maar het was ook op, een sprint zat er niet meer in."



Gevolg was dat Vos een tel na de nieuwe wereldkampioene als tweede over de meet kwam. Haar tiende crossmedaille kon haar niet zo bekoren. "Misschien ben ik er op een dag nog wel blij mee. Nu ben ik teleurgesteld. Ik heb hier lang naar toegeleefd. Nu moet ik nog maar even door hè."