Vincent Janssen als invaller eindelijk belangrijk voor Tottenham Hotspur

LONDEN - Vincent Janssen is zaterdagmiddag belangrijk geweest voor Tottenham Hotspur. Als invaller bracht hij zijn ploeg in de FA Cup tien minuten voor tijd op gelijke hoogte tegen Wycombe Wanderers, uiteindelijk leverde hij ook de assist op de winnende treffer.

Tottenham Hotspur won met 4-3 van Wycombe Wanderers, uitkomend op het vierde niveau in Engeland. Janssen kreeg een helft speeltijd tegen Wycombe, op het moment dat zijn ploeg 0-2 achter stond. Heung-Min Son maakte na een uur spelen de 1-2, vier minuten later was Janssen trefzeker vanaf de strafschopstip: 2-2.



Zeven minuten voor het einde van de wedstrijd kwam Wycombe weer op voorsprong. Via Dele Alli kwam Tottenham één minuut voor tijd weer gelijk. Zeven minuten in blessuretijd maakte Son de winnende treffer op aangeven van Janssen, op basis van statistieken de slechtste spits van de Premier League Opmerkelijk was dat Janssen niet in de basis begon bij Spurs. Trainer Mauricio Pochettino gaf bijna al zijn basisspelers rust, toch kwam er geen plek vrij voor de spits uit Oss. De aanvaller stond in de belangstelling van Galatasaray , maar ziet het zelf niet zitten om Tottenham deze winter te verlaten. De voormalig spits van Almere City en FC Oss wacht in dienst van de Engelse ploeg nog altijd op zijn eerste velddoelpunt.