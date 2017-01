Primeur voor Noordbrabants Museum met Brabantse vondsten uit Tweede Wereldoorlog

DEN BOSCH - Het Noordbrabants Museum in Den Bosch heeft een primeur te pakken. Voor het eerst in Nederland is daar een complete tentoonstelling gewijd aan archeologie uit de oorlog. In het museum zijn ook Brabantse vondsten uit de Tweede Wereldoorlog te bewonderen.

Er zijn onder meer de motor van een Duits vliegtuig te zien en voorwerpen van de Slag om Arnhem.



Veel bezoekers herkennen voorwerpen uit hun jeugd. Wat ook zorgt voor een kritische blik."Een mevrouw sprak mij aan omdat wij ergens in een bijschrift hadden gezet dat er medische instrumenten zouden liggen. En die wees me erop dat iets niet klopte. Een voorwerp bleek een haarknippertje te zijn", vertelt Arjen Bosman, samensteller van de tentoonstelling.Eén van de opgravingen vond plaats in het Drenthse Anloo. Daar doken gedurende de Tweede Wereldoorlog achttien mensen onder in een hol in de bossen. Wat één van de vrijwilligers het meest is bijgebleven is een leren schoen. "Dan denk je: oh die mensen zijn als een speer weggevlucht bij de ontdekking van het hol. Ze hebben niks meer aan kunnen doen", vertelt Joke Benjamins.Ondertussen wordt er druk doorgegraven door jonge bezoekers in het Bossche museum.De tentoonstelling Opgegraven Strijd is nog tot 14 mei te bewonderen.