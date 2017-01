UNA verslaat Jong Vitesse na 2-0 achterstand, Kozakken Boys haalt uit

VELDHOVEN - UNA heeft zaterdagmiddag in de tweede divisie met 2-3 gewonnen op bezoek bij Jong Vitesse, Kozakken Boys won in eigen huis met 4-0 van Katwijk.

Alexander Büttner speelde zaterdag zijn eerste minuten in het shirt van Vitesse sinds zijn terugkeer deze winter. Dat deed de linkspoot bij Jong Vitesse in de tweede divisie. Met Büttner in de basis kwam Jong Vitesse in de eerste helft op een 2-0 voorsprong.



In de rust bleef de voormalig speler van onder meer Manchester United achter in de kleedkamer, zonder hem ging het mis bij de club uit Arnhem. UNA had aan vier minuten genoeg om de wedstrijd compleet om te draaien. Zes minuten na rust viel de 2-1 via Niek van Boekel. Een minuut later maakte Mart van de Gevel er 2-2 van, drie minuten later was Van de Gevel ook de maker van de 2-3.



Kozakken Boys begon goed aan de thuiswedstrijd tegen Katwijk. Berry Powel scoorde al in de tweede minuut de 1-0. Dat die stand bij rust nog op het scorebord stond was opmerkelijk te noemen, aangezien de thuisploeg meerdere kansen kregen op een tweede treffer.De 2-0 viel uiteindelijk net na rust, Ahmad Mendes Moreira was de maker. Via een afstandschot van Gwaeron Stout kwam Kozakken Boys na een uur spelen op 3-0. Kort voor tijd maakte Everton Pires Tavares de 4-0 vanuit een strafschop.