Volg hier LIVE de wedstrijd van PSV tegen Heracles Almelo

ALMELO - PSV komt zaterdagavond in actie in de eredivisie. De ploeg van trainer Phillip Cocu gaat op bezoek bij Heracles Almelo. Davy Pröpper staat ondanks de verhalen over een mogelijke overstap naar Zenit Sint-Petersburg gewoon in de basis. Tussenstand: 0-0.

De eerste kans is voor PSV, in de tweede minuut van de wedstrijd. Gaston Pereiro krijgt na een goede combinatie met Pröpper de kans de score te openen. Zijn inzet wordt gekeerd door Heracles-goalie Bram Castro. In de tiende minuut krijgt Heracles Almelo een strafschop na een onbesuisde actie van Daniel Schwaab. Een doelpunt werd het niet, Jeroen Zoet pakte de inzet van Samuel Armenteros.



PSV is de eerste club van de huidige top drie die in actie komt. Ajax en Feyenoord spelen zondag tegen respectievelijk ADO Den Haag en NEC. Voor de wedstrijd is de achterstand van PSV op de koploper uit Rotterdam acht punten, de Amsterdammers staan drie punten voor op de Eindhovenaren.