Jelle Klaasen op The Masters kansloos onderuit tegen Mensur Suljovic

MILTON KEYNES - Na Benito van de Pas is ook Jelle Klaasen uitgeschakeld in The Masters. Mensur Suljovic was met 10-4 te sterk voor de darter uit Alphen.

Klaasen kwam op een 3-0 achterstand, vervolgens knokte hij zich terug tot 3-3. In het vervolg van de wedstrijd wist hij nog maar één keer zijn eigen leg te houden, drie keer pakte Suljovic een leg af. De Oostenrijker won zo met 10-4 en plaatste zich zo voor de kwartfinale.



Suljovic speelt in de volgende ronde tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Michael van Gerwen en Simon Whitlock. Dat duel staat zaterdagavond tien uur op het programma. Van de Pas werd vrijdagavond uitgeschakeld, hij verloor van Gary Anderson.