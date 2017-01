Landstede maatje te groot voor New Heroes

DEN BOSCH - New Heroes heeft zaterdagavond niet kunnen winnen van Landstede uit Zwolle. De basketballers uit Den Bosch gingen met 61-74 onderuit.

In een goedgevulde Maasport begon New Heroes goed aan de wedstrijd. De Bosschenaren waren feller dan Landstede en sloegen een klein gaatje in het eerste kwart: 22-16. Landstede boog de achterstand kort voor rust om. De ploeg uit Zwolle ging met een 27-30 voorsprong de rust in.





In het derde en vierde kwart was Landstede de betere ploeg. Het derde kwart werd afgesloten met 44-53 in het voordeel van Landstede. New Heroes raakte vervolgens Wessels kwijt met een blessure, waarna Landstede uitliep naar een 61-74 overwinning.