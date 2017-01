Dit zijn de eerste concurrenten van O’G3NE op het Eurovisiesongfestival

FIJNAART - Na de bekendmaking dat O’G3NE Nederland vertegenwoordigt op het komende Eurovisiesongfestival, werken de drie zussen Lisa, Amy en Shelley uit Fijnaart in stilte aan hun songfestivalbijdrage. Met welk lied zullen ze in mei te zien zijn in Kiev? Dat wordt waarschijnlijk eind februari of begin maart bekend. Maar ondertussen zit de concurrentie ook niet stil.

Een aantal landen heeft hun lied al gekozen. Georgië bijvoorbeeld.







Het heet ‘Keep the faith’ en het wordt gezongen door Tako Gachechiladze. Een echte onheilsprofeet. ‘Nog nooit waren we eerder bij een nucleaire oorlog’ is de tekst achter haar en daarna zien we krantenkoppen met honger in Afrika, milieuvervuiling, soldaten. En ondertussen zingt Tako heel hard dat we vertrouwen moeten houden. Weinig subtiel allemaal. Maar hé: dit is het songfestival.



Wit-Rusland

Wit-Rusland komt met iets vrolijkers.







Een onbekommerd folkdeuntje. Je verstaat er niks van want het is in het Wit Russisch. Voor de helft dan, want voor de andere helft zingt de NAVI Band (meisje met Mickey Mouse-oren, krullenbol met ukelele) “Heej, heej aiaiaiaiaiaoooow. Vrolijk inderdaad, maar na drie minuten ben je er echt wel klaar mee.



Albanië

Traditioneel is Albanië altijd het eerste land dat een lied selecteert. Eind vorig jaar kozen ze voor BOTË, gezongen door Lindita Halimi.









Het ziet eruit als een songfestival uit vervlogen tijden. Met dirigent, live orkest en een zangeres in een mooie jurk die een onverstaanbaar lied zingt.



Maar schijn bedriegt. De Albanezen gooien meestal de boel flink overhoop. Dus kijk niet vreemd op als Lindita in mei ineens een Engelstalig lied zingt en de orkestleden zijn vervangen door dwergen die rondjes draaien in een hamsterrat. Of mannen in een ruimtepak die een striptease doen. Op jacht naar de winst is niets te gek.



Verenigd Koninkrijk

Het Verenigd Koninkrijk had zaterdag hun nationale voorronde. You decide, was het motto. En de Britten kozen Lucie Jones.







‘Never give up on you’ is haar ballad. Ze heeft een prachtige stem en ze zingt loepzuiver. Het lied heeft een beetje lange aanloop maar Lucie levert wel. Ze zit er helemaal in als ze haar ware liefde smeekt haar hand te pakken, zodat ze samen door de storm kunnen dansen.



Dat kan wel eens een mooi moment worden in de finale op 13 mei. Want daar staat het Verenigd Koninkrijk automatisch in omdat ze één van de vijf grootste deelnemende landen zijn. Nu O’G3NE nog.