Hoe PSV wint maakt nu niet meer uit: 'Blij als we alles winnen op deze manier'

ALMELO - PSV heeft zaterdagavond nipt gewonnen van Heracles Almelo. Met een goal in de slotfase kropen de Eindhovenaren door het oog van de naal, zoals dat een week eerder ook gebeurde tegen sc Heerenveen. De spelers maakt het niet uit hoe PSV wint.

"Net als vorige week scoor je hem in de latere minuten. Dat is belangrijk", geeft matchwinner Davy Pröpper aan. "We blijven er voor gaan. Fit genoeg om dat te kunnen. Als we zo alle wedstrijden winnen, vind ik het goed."



Ook doelman Jeroen Zoet heeft er geen moeite mee dat PSV op een zenuwslopende manier wedstrijden wint. "Drie punten staan op wedstrijdformulier, voor PSV. Dat is het enige dat telt. Alle wedstrijden zo winnen? Van mijn part wel. Als we tot het einde van het seizoen alles winnen op deze manier, ben ik daar blij mee."



'Het is aan de clubs'

Pröpper kan met zijn winnende treffer een mooi afscheidscadeau hebben gegeven aan PSV. De middenvelder staat in de belangstelling van Zenit Sint-Petersburg. Zelf weet Pröpper nog niet of hij nog deze winter vertrekt uit Eindhoven. "De clubs praten volgens mij. Daarna kan ik er over nadenken. Ik laat de clubs doen wat ze willen, dan ga ik er over nadenken. Maar ik heb er nu nog niet over nagedacht."



Als het aan Zoet ligt blijft Pröpper gewoon bij PSV. "Ik wil de derde titel op rij pakken. En ik hoop dat iedereen dat wil doen." Zelf denkt de goalie dan ook niet aan een vertrek, ondanks een grap over telefoontjes uit China.



'PSV leeft nog'

Bart Ramselaar, maker van de 0-1, was blij dat PSV de wedstrijd uiteindelijk nog wist te winnen. Op de vraag of de titel bij een gelijkspel definitief uit beeld was geeft Ramselaar geen antwoord. "Het is natuurlijk afwachten wat de anderen doen. Het is belangrijk dat wij winnen en de druk bij Feyenoord en Ajax neerleggen. Gelukkig hoef ik nu niet over die vraag na te denken, PSV leeft nog."