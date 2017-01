Jongen (14) in ziekenhuis na te hoge dosis harddrugs

SCHIJNDEL - Een 14-jarige jongen is zaterdag in het ziekenhuis beland nadat hij een te hoge dosis harddrugs had gebruikt. Dit gebeurde in Schijndel, meldt een wijkagent op Twitter.

De toestand van de tiener is stabiel. Er wordt onderzoek gedaan naar de verstrekker van de drugs.



Het is niet bekend om welke drugs het gaat. Ook is nog onbekend waar de tiener de drugs heeft gebruikt.