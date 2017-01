Brand chalet landgoed Wildhorst in Heeswijk-Dinther

De brandweer had het vuur snel onder controle. (Foto: AS M edia)

HEESWIJK-DINTHER - In een chalet op landgoed De Wildhorst in Heeswijk-Dinther brak in de nacht van zaterdag op zondag brand uit. Het vuur werd rond kwart voor één ontdekt.

De gealarmeerde brandweer had het vuur snel onder controle. Toch is er sprake van flinke schade. De chalet is onbewoonbaar verklaard.



Bij de brand raakte niemand gewond.