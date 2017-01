Auto slaat over kop en belandt in sloot Drunen

DRUNEN - Een auto is in de nacht van zaterdag op zondag van de weg geraakt in Drunen, op de oprit van de A59 richting Waalwijk. Er was geen ander verkeer bij het ongeluk betrokken.

De bestuurder verloor door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur. De auto sloeg over de kop en belandde in een sloot. De auto raakte zwaar beschadigd.



De bestuurder raakte niet gewond, maar hij is voor de zekerheid wel nagekeken door ambulancepersoneel.