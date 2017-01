Fietsend meisje (17) aangerand in Uden, man aangehouden

OIRSCHOT - Een 17-jarig meisje is in de nacht van vrijdag op zaterdag aangerand in Uden. Ze werd vanuit de bosjes besprongen toen ze fietste door de Belgenlaan.

Er ontstond een worsteling, maar de aanrander ging er vandoor toen er twee andere mannen aan kwamen fietsen.



De politie heeft inmiddels een 21-jarige Udenaar aangehouden als verdachte.



Hij is vastgezet. Het slachtoffer is flink geschrokken, maar raakte niet gewond.