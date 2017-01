Man slaat portier, verdachte verzet zich tegen arrestatie en spuugt naar agent

RAAMSDONKSVEER - Een 22-jarige Rotterdammer is zaterdagnacht rond vier uur aangehouden op de Wilhelminalaan in Raamsdonksveer. Hij zou kort daarvoor een portier van een café hebben geslagen. De man verzette zich flink bij zijn arrestatie en spuugde onder meer naar de agenten.

Agenten zagen dat na afloop van een feest voor een café in de Wilhelminalaan rumoer ontstond. Een portier had een klap gekregen van een agressieve bezoeker. Die bezoeker werd door omstanders in bedwang gehouden.



Hierop werd de verdachte, die in het rumoer nog een klap in het gezicht kreeg van een andere bezoeker, aangehouden. De Rotterdammer schreeuwde dreigementen, probeerde zich los te trekken, spuugde naar agenten en trapte tegen een politieauto.



In het cellencomplex schopte de verdachte nog een agent in zijn buik. De verdachte zit nog vast.