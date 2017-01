Volg hier LIVE de mannenwedstrijd bij het WK veldrijden met Mathieu van der Poel [VIDEO]

BIELES - In het Luxemburgse Bieles is de mannenwedstrijd bij het WK veldrijden van start gegaan. Mathieu van der Poel geldt samen met de regerend kampioen Wout van Aert als topfavoriet. Volg het verloop van de koers hier live.

Oei oei, Van der Poel rijdt opnieuw lek en nu slaat Van Aert echt een gat.



Vier ronden glibberen te gaan in Luxemburg. De twee titanen dicht bij elkaar, de rest van het veld nergens te bekennen.Van Aert heeft voorlopig één groot voordeel: hij rijdt niet lek. Van der Poel moet elk rondje een pitstop maken. Vanwege de dooi komen de stenen op het parcours weer aan de oppervlakte.Weer een lekke band voor Van der Poel, die Van Aert ziet aansluiten. Vijf ronden nog. Van Kessel nu vijfde op 30 seconden van de koplopers. Stan Godrie 23e.Twee ronden gereden. Wout van Aert heeft zijn ritme gevonden en de achtervolging ingezet. Het gat is nog zeven seconden. Van der Poel had even daarvoor een lekke voorband. Corné van Kessel rijdt knap derde, Lars van der Haar vierde.Van der Poel nog steeds eenzaam voorop. Ver daarachter een pak Belgen, die Wout van Aert uit de wind houden. Corné van Kessel uit Veldhoven zit daar weer pal achter. Lars Boom, oud-wereldkampioen, rijdt al op anderhalve minuut.Van der Poel heeft een 'kanonstart', zoals ze dat noemen in België. Hij neemt meteen de koppositie in handen. Kevin Pauwels in tweede positie. Wout van Aert voorlopig op 17 seconden achterstand. Het parcours is overigens één groot modderbad.Voorafgaand aan de grote finale werden de kelen gesmeerd. “Of Van der Poel het gaat winnen? Dat is nog niet zeker he”, grijnst een Vlaamse supporter met beker bier. “Hij mag het, als hij de beste is.”Ook de Nederlanders zijn in grote getalen aanwezig. “Ik denk niet dat Mathieu het WK gaat winnen, maar we hopen het natuurlijk wel. Feest wordt het sowieso”, roept hij boven de keiharde muziek uit.Waar Van der Poel vol inzet op het goed ('Ik zou heel graag terug in de regenboogrtrui rijden'), hoopt Vlijmenaar Lars Boom op een plek bij de beste tien. "Dan mag je tevreden zijn. Ik ga proberen een mooie uitslag te rijden."Dat geldt ook voor Mathieus broer David. "Vorig jaar heb ik verrast en ik hoop dat weer te kunnen doen. Ik ga m'n best doen en me proberen te amuseren."