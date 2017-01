Tilburgse première van docu ‘Kostas wat het kost’ over Willem II-keeper Lamprou

TILBURG - Kostas Lamprou, de Griekse keeper van de Tilburgse voetbalclub Willem II, speelt maandag opnieuw de hoofdrol. Dit keer niet op de groene mat, maar op een rode loper. In Pathé-bioscoop in Tilburg gaat de documentaire van Onno Hansum over de excentrieke keeper in voorpremière. Tweehonderd fans en medewerkers aan de documentaire hebben de primeur.

Aanleiding voor de documentaire is een interview met de Griekse keeper in het voetbalweekblad Voetbal International. In het artikel schetste Lamprou onder meer hoe hij op zeer jeugdige leeftijd met zijn moeder naar Nederland verhuisde, mislukte bij Ajax, een intermezzo had bij een amateurvereniging in Amstelveen, opkrabbelde bij Feyenoord en uiteindelijk bij Willem II terechtkwam.



Ongekend fanatiek

“In Tilburg is Kostas mateloos populair. In de docu zitten bijzondere zaken over Kostas die mensen nog niet wisten”, vertelt documentairemaker Onno Hansum. “Hij heeft een sterk karakter. Vooral in zijn begintijd in Nederland heeft hij het moeilijk gehad. Zijn motto: ‘als je zes keer valt, moet je zeven keer opstaan’. Ook is hij ongekend fanatiek. Zo speelde hij wedstrijden met een spierscheuring en een gebroken duim.”



De keeper had al een preview van de docu. Lamprou: “De docu is heel mooi geworden. Ik voel me echt gewaardeerd en heb er een positief gevoel over.”



Donderdag is de 55 minuten durende documentaire ‘Kostas wat het kost’ te zien bij Fox Sports.