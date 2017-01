Ongeluk in file bij werkzaamheden aan knooppunt Princeville

ETTEN-LEUR - Op de A58 bij Etten-Leur is zondagmiddag een ongeluk gebeurd tussen twee auto's. Het ongeluk gebeurde in de file die is ontstaan vanwege werkzaamheden aan de weg.

Dit weekend wordt er opnieuw onderhoud gepleegd aan knooppunt Princeville, de kruising van de A16 met de A58 bij Breda. Op de A58 is vanuit het westen de verbindingsweg met de A16 afgesloten.



Bij het ongeluk in de file raakte één automobilist gewond. Die moest met de ambulance naar het ziekenhuis worden gebracht. Wat de oorzaak is van het ongeluk, is onduidelijk. Een berger heeft de twee auto's van de weg gehaald.



Bij knooppunt Princeville wordt gewerkt aan de voegen in de weg en de vangrails. Maandag moet het werk klaar zijn.