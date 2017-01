Cowboys en linedancen bij Western Experience in Den Bosch [FOTO'S]

DEN BOSCH - Country- en westernliefhebbers waren dit weekend in de Brabanthallen in Den Bosch te vinden voor de 23e editie van de Western Experience. Het grootste country- en westernfestival van Europa kan rekenen op een flinke schare fans. "De sfeer is hier zo fijn, ik kom hier al twintig jaar."

De meeste bezoekers dossen zich fraai uit tijdens hun bezoek aan de Brabanthallen. Stoere boots, geruite blouse, een cowboyhoed, strak corset en een holster met pistool, het is duidelijk dat de liefde voor het wilde westen groot is.



Drie westernfans op leeftijd hebben zich uitgedost als southern soldier en Lakota-Indianen. "We wonen niet bij elkaar uit de buurt, maar komen uit Apeldoorn, Roterdam en Brabant. We kennen elkaar van het westernwereldje", vertellen ze. "Dit soort festivals bezoeken we al twintig jaar samen. Het schept een enorme band."Op de dansvloeren is het druk en gaan de voeten massaal van de vloer tijdens het linedancen. Rechts, rechts, rechts, draai, kick en daar gaan ze weer. Een man heeft zijn papegaai bij zich en danst vol overgave met de vogel op z'n arm. Daarna is het even uitrusten bij een van de picknicktafels.In een andere hal is een grote arena gebouwd waar demonstraties worden gegeven met paarden en roofvogels. Even verderop vergapen liefhebbers zich aan grote American trucks. Ook bij de laarzenkraam is het druk. "Wat wil je, de keuze is zo groot. Hier kun je zeker slagen!", zegt een man terwijl hij aan het passen is.Het tweedaagse festival trok naar schatting tienduizend bezoekers.