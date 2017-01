Hoedjes, steken en boerenpetten: in Cuijck is het allemaal te koop!

CUIJCK - Wat trek ik dit jaar weer aan tijdens carnaval? Dat vragen we ons allemaal af in Brabant. Vandaar dat dit carnavalsseizoen voor de 38e keer de Carnavalsbeurs wordt georganiseerd door de Prinsen en Adjudantenclub van de Nölers in Cuijk.

Het was zondag heel druk in in de grote kantine en soos van het Merletcollege. "Ja, dit is ieder jaar weer een succes!", zegt Prins Harm d'un Eerste.





Er is een ruime keus aan carnavalskleding. Maar ook boerenbruiloftskleding en heel veel leuke carnavalsartikelen zijn er te koop. "Ik heb nog niks gekocht maar heb nog weel een hoedje nodig", zegt een vrouw met boodschappen tas en hoge hakken.