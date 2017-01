Mathieu van der Poel ontgoocheld na WK veldrijden: 'De beste heeft niet gewonnen' [VIDEO]

BIELES - Hij hield een zilveren medaille over aan het WK Veldrijden, maar Mathieu van der Poel heeft in tranen het parcours in Luxemburg verlaten. Vier lekke banden voorkwamen dat hij mee kon strijden om de regenboogtrui, die wederom voor de Belg Wout van Aert was. "Ik ben zo ontgoocheld, ik voelde me de beste", baalde Van der Poel.

De nog jonge veldrijder sprak na afloop over de grootste teleurstelling uit zijn loopbaan. "Die eerste drie lekke banden gingen nog, toen was er nog niks verloren. Maar na de vierde wist ik het gelijk." Daarna verloor Van der Poel, die een bliksemstart kende, definitief de aansluiting met Wout van Aert. De Belg prolongeerde uiteindelijk zijn wereldtitel met 44 tellen voorsprong op de gedesillusioneerde Van der Poel. "Ik kan mezelf niets verwijten. Ik verlies de wedstrijd, maar ik kan er niets aan doen. Ik voelde me de sterkste in de koers."



De Nederlandse ploeg kende op het listige en zware parcours in Luxemburg extreem veel pech. Lars van der Haar reed zes keer lek, Lars Boom uit Vlijmen staakte na zijn vijfde lekke band de strijd en ook Veldhovenaar Corne van Kessel, die op een vijfde plek eindigde, zag tot drie keer toe een band leeglopen.Van Aert daarentegen reed maar één keer lek. Met dank aan zijn ploegleider Niels Albert, die met groene tubes op de proppen kwam die al jaren ongebruikt ergens op zolder lagen. Bondscoach Gerben de Knegt uit Goirle wilde dat niet direct een konijn uit de hoge hoed noemen. "Van Aert heeft geluk gehad. En wij pech. Dit vindt iedereen heel jammer."Corne van Kessel was de enige Brabander die na afloop wel te spreken was over het WK in Luxemburg. "Ik heb een uur goed gereden. Drie keer lek valt nog mee. Vijfde, ik ben tevreden."Al met al werd de race in Luxemburg een anticlimax. In de aanloop werd de koude oorlog tussen Nederland en België flink opgevoerd, het spectaculaire parcours leek een garantie voor een groots duel tussen de twee beste veldrijders van dit moment, maar door de materiaalpech kwam die strijd tussen Van der Poel en Van Aert er uiteindelijk niet.Al had Van der Poel, met tranen in zijn ogen, nog wat lieve woorden over voor zijn rivaal: "Het is misschien raar om te zeggen, maar Wout is een goede wereldkampioen. Als je naar deze winter kijkt, had het Wout of ik moeten worden."