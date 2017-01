Huismus meest geteld in Brabantse tuinen, koolmees heeft last van klimaat

EINDHOVEN - De huismus is net als voorgaande jaren weer de meest getelde vogel in Brabantse tuinen. Tijdens de Nationale Tuinvogeltelling werd de huismus 13.357 keer waargenomen in onze provincie. De koolmees (9.580) staat op plaats twee, gevolgd door de merel (8.366).

In onze provincie vonden 4.563 tellingen plaats door Brabanders die een halfuurtje in de tuin of op het balkon zaten om vogels waar te nemen. De huismus voert al jarenlang de lijst van de vogeltellingen aan.



Opvallend is dat er veel minder mezen werden geteld dan in andere jaren. Hoewel de koolmees op de tweede plaats staat en de pimpelmees als vijfde eindigde, is het aantal fors minder.



Opwarming van de aarde

Volgens boswachter Frans Kapteijns heeft dat vooral te maken met de opwarming van de aarde. Dat zei hij zondagochtend in het radioprogramma Stuifmail. "Doordat het klimaat verandert komen er eerder blaadjes aan de bomen. Rupsen eten deze op en zijn alweer verdwenen als het de tijd is waarin de koolmees gaat nestelen. Jonge koolmeesjes eten rupsen, maar daar zijn er dus minder van."



Kapteijns zei benieuwd te zijn of de koolmees nog wel in de top 3 zou voorkomen, maar de vogel handhaaft zijn traditionele tweede plaats.



Top 10 Brabant

1. Huismus 13.357

2. Koolmees 9.580

3. Merel 8.366

4. Kauw 7.899

5. Pimpelmees 60.15

6. Houtduif 5.501

7. Turske tortel 5.374

8. Vink 5.169

9. Roodborst 4.124

10. Ekster 3.752



Top 10 Nederland



1. Huismus 134.827

2. Koolmees 82.797

3. Merel 81.401

4. Kauw 53.926

5. Pimpelmees 51.574

6. Vink 45.354

7. Turkse tortel 41.847

8. Houtduif 36.028

9. Roodborst 35.861

10. Spreeuw 35.745