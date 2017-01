Twee ongevallen op dezelfde weg in Helmond

HELMOND - Bij twee ongevallen op de Jan van Brabantlaan in Helmond is zondagavond een gewonde gevallen. Het gaat om de bestuurder van een auto die een boom raakte en vervolgens over de kop sloeg.

Het voertuig kwam ondersteboven op de weg terecht. Het overige verkeer remde, wat nóg een ongeval tot gevolg had. Drie auto's klapten op elkaar. De bestuurders van deze voertuigen raakten niet gewond. De Jan van Brabantlaan was geruime tijd afgesloten voor onderzoek.