Sjoerd Marijne gaat Indiase hockeysters coachen

ROSMALEN - Sjoerd Marijne uit Rosmalen wordt bondscoach van de Indiase hockeysters. De komende vier jaar gaat de Brabantse hockeycoach aan de slag om de Indiase ploeg naar de top te leiden.

Eind 2014 werd Marijne bondscoach van de Nederlandse hockeysters. In september 2015 werd hij ontslagen door de hockeybond KNHB.



Voordat hij bondscoach werd van de hockeysters, werkte Marijne twee jaar bij de mannenploeg van Den Bosch waar hij eerder als speler succesvol was. Ook was hij coach van Jong Oranje, zowel bij de vrouwen als bij de mannen.