Van Gerwen in finale tegen Anderson op Masters

MILTON KEYNES - Michael van Gerwen heeft zondag de finale bereikt van het Masters-dartstoernooi in Milton Keynes.

De geweldenaar uit Vlijmen was in de halve finale te sterk voor Adrian Lewis. De Brit had moeite met zijn dubbels en leverde de eerste leg meteen in, waardoor Mighty Mike in een vloek en een zucht met 3-0 voor stond.



Geen kans

In de legs van Van Gerwen kreeg Lewis daarna geen kans meer, waardoor die makkelijk kon uitlopen naar 4-1. Na de break ging het een tijdje gelijk op, maar na de tweede pauze brak Van Gerwen Lewis nog een keer en had de man uit Vlijmen nog maar één leg nodig voor de zege en werd het 11-5.



In de finale staat Van Gerwen later vanavond tegen Gary Anderson. Die won met 11-9 van Phil Taylor. Die laatste heeft aangekondigd dat dit zijn laatste jaar als professioneel darter wordt. Tayler geldt nog altijd als de beste darter aller tijden.



Hattrick

Eerder versloeg Van Gerwen Mensur Suljovic in de kwartfinale. Als hij het toernooi wint, pakt hij voor de derde keer op rij de Masterstitel.