Eén gestolen pup gevonden in Breda, nog drie hondjes vermist

BAARLE-NASSAU - Goed nieuws voor bezoekers en medewerkers van zorgboerderij De Mekkerbek in Baarle-Nassau. Eén van de pups die deze week werden gesloten is teruggevonden. Na een tip trof de politie in de wijk Tuinzigt in Breda een van de pups aan. Een 22-jarige verdachte is aangehouden.

De vier chocokleurige Old English Bulldogs werden woensdagnacht of donderdagochtend gestolen. De hondjes zijn zo jong dat ze nog niet gechipt zijn. De foto's die door de zorgboerderij op Facebook werden geplaatst, werden ruim 100.000 keer gedeeld.





Rachel van Beek van de zorgboerderij meldde eerder bang te zijn dat de pups naar het buitenland waren geëxporteerd. De hondjes kunnen 2.000 tot 3.000 euro opbrengen. Niet alleen bezoekers en medewerkers van De Mekkerbek misten de pups, ook de moederhond was van slag. Het dier kan nu in ieder geval een van haar pups weer begroeten.