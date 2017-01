Van Gerwen wint Masters opnieuw

MILTON KEYNES - Michael van Gerwen heeft zondag voor de derde keer op rij het Masters-dartstoernooi in Milton Keynes gewonnen.

De darter uit Vlijmen was in de finale veel te sterk voor Gary Anderson. De Schot stond al snel tegen een achterstand van 4-1 aan te kijken. In de tweede serie kon Anderson het wat beter bijbenen: 6-4. Maar in de derde serie werd definitief duidelijk welke kant het op ging. Van Gerwen won uiteindelijk met 11-7.



Binnen het uur

De darters speelden om gewonnen legs, best-of-21. Dat leverde snelle potjes én een snelle winst op: Mighty Mike was binnen het uur alweer klaar met Anderson, die sterk gooide, maar tegen het geweld van Van Gerwen was hij niet opgewassen.



Van Gerwen verdedigde zijn titel dus met overtuiging. Voor het derde jaar op rij eiste hij de eindzege op. Eerder was Van Gerwen in de halve finale te sterk voor Adrian Lewis en Masur Suljevic in de kwartfinale.